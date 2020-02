Chefkok Vista in Willemstad krijgt meestertitel: ‘Ik wil het hoogst haalbare’

Weekend vol Filipijnse veldslagen in Klundert tijdens bord­spel-NK: ‘We verkopen beleving’

16 februari KLUNDERT - Een bloedbad in De Niervaert in Klundert; het hele weekend volgde veldslag op veldslag. Van de 72 deelnemers aan het Dutch Open kampioenschap Memoir’44, bleef er aan het eind van de zondag maar één winnaar over.