Centrum Zevenbergen zaterdag vol live muziek

Dat dit een diversiteit aan muziek oplevert, blijkt uit het programma. Zo is er in café De Druif aan de Langenoordstraat een optreden van de Mannûh van Gastel, een coverband uit Oud-Gastel.



In Ambiënte Hapcafé speelt het Vlaamse duo Little Dixie en ook in bluescafé Gesellies is er een buitenlandse artiest te aanschouwen: de Schotse bluesgitarist Lewis Hamilton treedt daar op met zijn gitaar.