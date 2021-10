Centrum Willemstad moet aantrekkelijke ontmoetingsplaats worden

Misschien toch extra woningen in Moerdijk: ‘Anders staat het pand toch maar te verpaupe­ren’

15 oktober MOERDIJK - Meerdere partijen in de Moerdijkse gemeenteraad snappen er niks van: waarom doet het college toch zo moeilijk over nieuwbouwappartementen in de voormalige bakkerij aan de Grintweg in het dorp Moerdijk? ,,Het pand staat anders maar te verpauperen.”