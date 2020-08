Cees Huijssoon overleden, twee weken voor gouden jubileum als raadslid

Huijssoon kwam in 1970 in de raad van de gemeente Zevenbergen voor de Protestants-Christelijke Combinatie, later het CDA. In 1997 stapte hij over naar de Hoekse Lijst. Na de gemeentelijke herindeling zijn verschillende lokale partijen in de gemeente Moerdijk samengevoegd tot Onafhankelijk Moerdijk, met Huijssoon steevast in de fractie.