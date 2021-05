Cees en Corrie Machielsen speldden elkaar een lintje op: ‘We waren totaal verrast’

Totaal verrast

“Ik was totaal verrast en wist niet wat te zeggen”. “Valt het kwartje” vroeg de burgemeester, die meteen meldde dat hij niet naar binnen mocht i.v.m. Corona. Toen hij vertelde over mijn vrijwilligerswerk vroeg hij erbij of ik dat alleen doe. Nee, mijn vrouw Corrie helpt ook mee”. “Roep er die dan even bij” zei Klijs. “Waarop we elkaar geridderd hebben.’’ Corrie: ”We waren allebei verbluft, daar had ik totaal niet aan gedacht, er zijn immers zoveel mensen die in lintje verdienen. Ilona, onze jongste dochter zat in het complot en die had de fotoshoot ‘geregeld’, wat dus een mooie smoes was. Buiten stonden ook ineens andere vrijwilligers”.

Hartverwarmend Actief

In hun huiskamer – kijkend op het Merenswegje – vertelt het echtpaar, over hun werkzaamheden voor de werkgroep ‘Hartverwarmend Actief’. Cees: “Wij zijn in 1979 in Zevenbergen komen wonen omdat hier een goede treinverbinding naar Gouda was. Ik werkte toen als werkvoorbereider in de weg- en waterbouw. Via mijn bemoeienis met de stichting Charitas, ontstond het idee om wat voor het plaatsje Tordincie in Kroatië te doen. Daar waren alle inwoners gevlucht en hulp was gewenst. In 1998 hebben we toen onze eerste gebruikte goederenmarkt gehouden.’’