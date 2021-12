Cees (83) is 65 jaar lid van de Moerdijkse Vogel Vrienden: ‘Ik had al vogels toen ik twaalf was’

MOERDIJK/TERHEIJDEN - Het is dat hij geen vleugels heeft, anders zat hij in de lucht. Dat zegt de 83-jarige vogelliefhebber Cees Lansen, geboren Moerdijker en sinds 2006 vanwege de liefde wonend in Terheijden.

Lansen is dit jaar 65 jaar lid van de Moerdijkse Vogel Vrienden en wordt komende zondag, in kleine kring door corona, gehuldigd in de Ankerkuil in Moerdijk.

,,Ik was achttien toen ik lid werd”, memoreert Lansen, terwijl hij op de tafel een heel regiment aan foto’s, boeken en brieven uitspreidt over zijn leven met vogels en de vereniging. ,,Maar ik had al vogels toen ik zeven jaar was. Een koppeltje kanaries in een kooitje op mijn slaapkamer.”

Liefde voor vogels heeft Lansen altijd gehad. ,,Die kleuren, de vorm en de houding. Ze zijn toch prachtig”, zegt hij gepassioneerd. Hij toont zijn laatste twaalf gevleugelde vrienden - hij had er ooit ruim honderdzestig - in de buitenvolière in de achtertuin. Vijf Rosella parkieten en zeven Gouldamadines komen naar Lansen toe als hij een paar verse blaadjes door het gaas steekt.

Liefde op het eerste gezicht

,,Die blauwe Pennant Rosella vind ik de allermooiste”, glundert Lansen. ,,Dat vond mijn Marijke ook.” Hij leerde Marijke kennen toen hij vierenzestig was en het was liefde op het eerste gezicht. ,,Ze was mijn alles”, zijn blik wordt verdrietig. ,,Helaas is ze ruim zes jaar geleden overleden, hier in deze kamer.”

Voor Marijke verruilde Lansen zijn geboortedorp Moerdijk voor Terheijden. Grijnzend: ,,Maar wel onder de voorwaarde dat ik mijn vogels mee mocht nemen.” De dag na het heengaan van Marijke, tikten twee tortelduifjes tegen het raam. ,,Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Die vogels hebben het aangevoeld.”

Eerste roodkopparkiet

In de vijfenzestig jaar als verenigingslid heeft Lansen veel beleefd. ,,De concurrentie onderling is altijd machtig mooi.” Zelf heeft hij ooit een record behaald met zeven Swift Parkieten in één nest. Lansen kweekte ook de eerste roodkopparkiet van Nederlandse bodem. ,,Een ander ging met de eer strijken door bepaalde omstandigheden, maar ik was echt de allereerste.”

