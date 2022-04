CDA Moerdijk kiest voor oppositiebankjes: ‘Meer een eigen geluid laten horen’

Het CDA maakte de afgelopen twaalf jaar deel uit van een coalitie met Onafhankelijk Moerdijk en de VVD, maar met het nieuws dat vanmiddag naar buiten is gekomen, komt een einde aan dat tijdperk. Volgens de nieuwe partijleider Silvana Vermunt is het tijd om een nieuwe weg in te slaan en de oppositie in te gaan. ,,Door deze weg te volgen meent de fractie een meer eigen geluid te kunnen laten horen”, licht ze toe.