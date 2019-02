CDA Moerdijk: ‘Huisvesting arbeidsmigranten goed regelen’

Volgens raadslid Liliana Ardon is de inzet van buitenlandse werknemers door onder meer de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing onmisbaar en noodzakelijk voor onze economie, maar is er een tekort is aan kwalitatief goede huisvesting. ,,Dat leidt tot niet-humane, schrijnende woonomstandigheden en kan tot overlast en problemen in de woonomgeving zorgen”, schrijft zij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.