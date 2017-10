CDA Moerdijk: 'Bekijk oude variant randweg Klundert'

Speurtocht naar in Zevenbergen gestolen politiekleding begonnen

4 oktober ZEVENBERGEN - De politie zit flink in haar maag met de diefstal in Zevenbergen van 'enkele tientallen uniform-onderdelen'. De bij criminelen zeer gewilde werkkleding is in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen uit een vestiging van Stomerij.nl in Zevenbergen.