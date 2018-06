CCT Moerdijk neemt Heineken-terminal in Alphen aan den Rijn over

Open huis bij San's bloemboe­tiek in Fijnaart, ook zonder vergunning

9 juni FIJNAART - Mensen die nieuwsgierig zijn naar San's bloemboetiek in Fijnaart kunnen zaterdagmiddag een kijkje nemen in de ruimte aan de Oudemolensedijk 19 in Fijnaart. Ondanks de vragen die gerezen zijn over het ontbreken van een vergunning voor de onderneming.