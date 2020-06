Carina begint steunactie voor Buurthuis Irene Willemstad

WILLEMSTAD - Om Buurthuis Irene door de coronacrisis te slepen, is Carina van de Watering een steunactie begonnen waarmee ze Willemstadters oproept ‘fan’ te worden en tientje (of meer) te doneren.

Carina van de Watering is sinds zes jaar beheerder van Buurthuis Irene en kon de financiën de afgelopen jaren redelijk goed rondgebreid krijgen. Het buurthuis wordt dagelijks gebruikt door allerlei clubs, van koersbal en stoelgym tot kung fu en dansen voor kinderen.

Vogelhuisjes knutselen in Buurthuis Irene, archieffoto uit 2015. © Edmund Messerschmidt / Het Fotoburo

Het schaken, biljarten en jeugdtheater is intussen weer begonnen, zegt Van de Watering maar dat is nog lang niet genoeg om de inkomsten op peil te brengen. ,,Omdat wij tot de para-commerciële instellingen behoren, kwamen we niet in aanmerking voor een overbruggingskrediet van de overheid.”

Gelukkig nu toch coronahulp voor buurthuizen

,,Daar is sinds enkele dagen gelukkig verandering in gekomen, buurthuizen krijgen nu toch 4.000 euro overbruggingsgeld. Een mooi begin, maar maandenlang is er natuurlijk helemaal niks binnengekomen en de stille maanden juli en augustus moeten ook nog komen.”

Screenshot van Buurthuis Irene in Willemstad. Het gebouw is van de Stichting Multifunctioneel Centrum Irene en wordt met gemeentesubsidie onderhouden. De exploitatie gebeurt door Stichting Buurthuis Irene, met een jaarsubsidie van 1.200 euro voor kinderactiviteiten. © Florence Imandt

Van de Watering moet het voor de exploitatie van het buurthuis hebben van de inkomsten van zaalhuur en consumpties en die inkomsten droogden vanaf maart volledig op. ,,Ik heb de afgelopen jaren best wat opgebouwd aan activiteiten en zo, maar geen reserves.”

Hoe erg het uitpakt zal pas eind 2020 precies duidelijk zijn, zegt ze. ,,Ik zing het tot eind van het jaar wel uit, maar er is zoveel onzekerheid over de toekomst, dat ik mijn hart echt vasthoud. Het is heel moeilijk.”

Wil jij ook bij de FBI?

Wie fan wil worden, kan op de website van Buurthuis Irene de rode lidmaatschapsknop aanklikken en een bedrag doneren. Je bent dan lid van de Fanclub Buurthuis Irene oftewel de FBI. Carina hoopt dat ‘iedereen gaat inzien dat buurthuizen waardevol en onmisbaar zijn voor de leefbaarheid van de buurt'.

,,Dat zou breed gesteund moeten worden vanuit de bewoners, want die hebben er immers baat bij. Maar ook vanuit gemeente en rijk.”