Caravans wijken voor luxe vakantiehuizen op camping Bovensluis: ‘We snappen dat dit zuur is voor huurders’

Tetteroo heeft de camping aan de Oostdijk bij Willemstad overgenomen van Marco Boertjes. Huurders hebben een brief van algemeen directeur Chris Pronk gekregen dat het op termijn gedaan is met de verhuur van jaarplekken. Er is boosheid en onzekerheid, onder meer omdat er geen einddatum wordt genoemd.



Pronk vond het wel zo fair om geen valse verwachtingen bij huurders te wekken, zegt Mulder over de brief. ,,Maar een termijn kunnen we nog niet geven. We gaan er luxe vakantiewoningen voor verkoop en verhuur bouwen, dat staat vast. Maar hoeveel en wanneer dan precies, dat moet blijken. We gaan nu pas naar de tekentafel en we moeten nog in overleg met de gemeente.”