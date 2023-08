Cantzoni houdt weer regionaal korenfestival

De Kwestie Tóch een wielermuse­um om onze helden te eren, of geloven we het allemaal wel?

West-Brabant heeft een rijke wielerhistorie, maar is armzalig in de aanpak om deze helden te eren in een museum. Onze coryfeeën spreken er schande van of leggen zich er bij neer. Wíllen we geen echt wielermuseum? Of toch, maar wie pakt het op en wie betaalt? En waar dan? Wat vindt u?