Campagne zeehavens bereikt tot nu toe 25.000 mensen

MOERDIJK - De campagne via social media om criminaliteit in zeehavens tegen te gaan, heeft sinds de aftrap twee weken geleden in Moerdijk, zo'n 25.000 mensen bereikt.

,,We kunnen zien hoeveel kliks er op de site zijn en hoeveel keer een artikel bijvoorbeeld via Facebook gedeeld is", zegt Marloes van Nistelrooij, projectleider meldingsbereidheid Taskforce RIEC (regionaal informatie- en expertise centrum) West-Brabant/Zeeland. ,,Ongeveer drieduizend mensen hebben de filmpjes bekeken die te zien zijn via veiligezeehavens.nl.”

Nog geen concrete meldingen van verdachte zaken

Er werd sinds het begin van de campagne twee weken geleden 17 keer geklikt op de button ‘melden’, maar dat wil volgens Van Nistelrooij niet zeggen dat dat concrete meldingen van verdachte situaties of personen zijn. Na de start in Moerdijk, werd de campagne ook in Terneuzen uitgerold en deze week volgt Vlissingen/Borssele. ,,Over een week of drie maken we een eerste inventarisatie van de resultaten", zegt ze.

De campagne is vooral gericht op mannen en wil medewerkers in de zeehavens wijzen op de gevaren van in zee gaan met criminelen. Met name mensen met schulden zijn ontvankelijk voor aanbiedingen van criminelen om snel geld te verdienen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verplaatsen van containers waarin drugs verborgen zijn. Dat kan zomaar ‘beloond’ worden met tienduizenden euro's.

‘Gaat om moeilijk te bereiken doelgroep’

Het RIEC realiseert zich dat de te bereiken doelgroep een moeilijke is. ,,Je kunt deze campagne eigenlijk zien als een pilot. We bekijken over een aantal weken wat het oplevert en misschien dat daarna ook de havens van Antwerpen of Rotterdam hem gaan inzetten, in verbeterde versie.”

Criminelen hebben havenmedewerkers nodig om drugs aan wal te krijgen die in containers is verstopt. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer