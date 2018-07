'Cafés Zevenbergen al om 2.00 uur dicht? Da's te vroeg'

ZEVENBERGEN - Cafés en eetgelegenheden in Zevenbergen moeten in het weekend later dan 2.00 uur kunnen sluiten, als ze dat willen.

Dat is het voorstel dat raadslid Murat Tolu (Onafhankelijk Moerdijk) ter overweging geeft aan het college van B en W van Moerdijk. Hij zegt zijn verzoek te hebben gedaan naar aanleiding van 'signalen van horeca-ondernemers en van jongeren'. ,,Nu is de sluitingstijd 2.00 uur. Het café gaat dan op slot, er mag niemand naar binnen. Wie binnen is, mag wel nog tot half 3 blijven zitten. Maar dat is jammer voor degenen die na 2.00 uur nog een sigaret willen roken. Die mogen om 5 over 2 twee niet meer naar binnen."

Gesloten deuren

Uitgaanspubliek dat na tweeën nog een hapje wil eten, komt in Zevenbergen voor gesloten deuren te staan. ,,In omliggende gemeenten kan dat wel, bij ons niet. Dat is ook een van de redenen waarom jongeren liever elders uitgaan", stelt Tolu.

Experimenten

Hij vraagt het college om gesprekken aan te gaan met ondernemers die zich aanmelden voor andere openingstijden. ,,We vragen om een ruimer deurbeleid, in elk geval om experimenten daarmee."

Bij de gesprekken dienen volgens het OM-raadslid omwonenden en de jongerenraad betrokken te worden. ,,Het plan staat of valt met een goede balans tussen de wensen van jongeren, omwonenden en horeca."

Quote Laat horeca-onderne­mers zelf bepalen wanneer ze open en dichtgaan Peter van de Wiel

Een van de Zevenbergse ondernemers die pal achter dit verzoek staat, is Peter van de Wiel van café De Bakkerij. ,,Ik zie het liefst dat de gemeente de openingstijden helemaal loslaat, net als vroeger. Laat ondernemers zelf bepalen wanneer ze open en dichtgaan. Ze moeten al aan zoveel verplichtingen voldoen."

Ingedronken