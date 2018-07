Café Proost in Zevenbergen doet het voortaan zonder horecavrouw Anita

"Structurele chagrijnigheid is mij vreemd. Anders hou je het niet dik zeven jaar bij Proost en daarvoor zeven jaar bij de Kwip vol", aldus de 55-jarige horeca-ondernemer die zich straks uitsluitend met de Borgh bezighoudt. Ongetwijfeld zal ze nu en dan in Proost bijspringen. Daarvoor is de bruine kroeg in het centrum haar te dierbaar. Vorig jaar nog won Proost de titel Publieksprijs Café van het Jaar en café de Kwip won in 2001 de prijs voor het Dorpscafé van het Jaar. Tientallen jongeren leerden onder de vleugels van haar en Kees Quispel het volgens eigen zeggen 'mooiste vak ter wereld'. Waarom dan stoppen?

Jaloers

"Omdat ik gaandeweg jaloers werd op onze gasten", antwoordt ze met haar aanstekelijk lach. "Ik wil ook weleens op vrijdagavond blijven plakken, de boel de boel laten. Of bij de wielerronde aan de toog zitten en met Kees een weekendje op stap gaan. Wist je dat we slechts drie keer per week samen eten. We krijgen meer tijd voor elkaar." Bovendien heeft ze alle vertrouwen in haar opvolger, de 26-jarige Mike Roovers. "Hij is enthousiast, beleefd, commercieel goed en supergemotiveerd om Proost onder begeleiding van Kees door te ontwikkelen."

Quote Ik wil ook weleens op vrijdag­avond blijven plakken, de boel de boel laten Anita Quispel-De Jongen

"Mijn vertrek heeft niets te maken met de komst van de nieuwe haven. Wel stoor ik me weleens aan de stroeve communicatie met de gemeente. Destijds kwamen ondernemers, bewoners en betrokkenen in zogeheten werkateliers bij elkaar. Vond ik geweldig. Maar waarom is dat voorbij? Juist met de aanstaande werkzaamheden is goede communicatie belangrijk", aldus de immer opgewekte Anita die in een nieuwe levensfase stapt. Ze is gezond, wandelt veel, doet aan fitness. "Ik ben bovendien na veertig jaar inmiddels drie maanden gestopt met roken. Ik voel me top."