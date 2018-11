Café Proost in Zevenbergen beste café van West-Brabant

ZEVENBERGEN - Café Proost in Zevenbergen mag zich het beste café van West-Brabant noemen. Het café bezet de achtste plaats in de Café Top 100 van 2018. Dat bleek maandagavond tijdens de bekendmaking van de Café Top 100 van dit jaar.

Café Moeke Ginneken in Breda staat op de 24e plaats in de top 100, en is het tweede beste café van West-Brabant.

Het beste café van heel Noord-Brabant is café De Toren in Heeswijk-Dinther. Het café prijkt op de tweede plaats van de lijst, direct gevolgd door Roels Eten & Drinken in Den Bosch. Het Haagse café Huppel The Pub mag zich dit jaar het beste café van Nederland noemen.

In totaal staan er zestien Brabantse cafés in de top 100 van 2018. Kijk hier voor de hele lijst.

Deelnemers

Ieder café mag meedoen met de top 100 van Horecavakblad Misset Horeca als het aan twee voorwaarden voldoet: het is minstens vier dagen per week open en gasten moeten altijd terecht kunnen aan de bar voor een biertje.

Iedereen die deelneemt aan de Café Top 100 krijgt twee bezoeken en van elk bezoek wordt een rapportage opgemaakt. In de eerste ronde bezoekt de vakjury alle cafés die zich ingeschreven hebben. De beste 125 gaan door naar ronde 2 en krijgen bezoek van de mystery visitors. Iedere zaak wordt minimaal 45 minuten bezocht én er wordt iets gegeten en gedronken. Op basis van deze bezoeken wordt een rapportage ingevuld aan de hand van tientallen criteria.

Gouden Apenstaart

Een bijzondere onderscheiding was er voor Bobby’s Bar in Helmond, die de Gouden Apenstaart van de Café Top 100 2018 won. Het café wordt daarmee beloond voor zijn social media-beleid. ‘Actief op verschillende kanalen van social media, niet overal dezelfde boodschap en een fraaie site die overzichtelijk is en mooie foto’s combineert met nuttige informatie.’

Hofleverancier

Rotterdam is dit jaar de hofleverancier van de Café Top 100. Liefst zes cafés uit de Maasstad staan dit jaar in de lijst. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Toen was Haarlem koploper met zes cafés. Maar die stad zakt nu een plekje en levert in 2018 vijf cafés, evenals Groningen. Amsterdam, dat vorig jaar vijf cafés leverde, doet het in 2018 met vier zaken.