Café Noordhoek heropend door tientallen eigenaren; ‘Hier Jos, een biertje van de eerste winstuitkering’

Kees en Petra verlaten als laatste de Moerdijkse­weg: ‘Je kunt het niet blijven uitstellen’

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Kees en Petra Matheeuwissen wonen al veertig jaar aan de Moerdijkseweg in Zevenbergschen Hoek. Daar komt verandering in, ook zij worden uitgekocht. ,,Ik weet dat we weg moeten, maar verder weten we nog niks.”

14 april