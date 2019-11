Café de Kwip in Zevenbergen wordt nooit meer café

Niet omdat er een gegadigde is om het pand over te nemen, overigens. Het zijn vooral onderhoudswerkzaamheden. ,,Het staat al ruim tien jaar leeg en er is al tien jaar niets mee gedaan, met alle gevolgen van dien. Er is echt erg veel waterschade, het is overal nat. We moesten dus wel wat doen”, legt Van der Pol namens het bedrijf uit. ,,Bierbrouwerij InBev is hier al die tijd de huurder geweest, zij moeten zien wat ze straks met het pand gaan doen. Over twee jaar loopt het contract ten einde, dan gaan wij het ook van de hand en in de verkoop doen. Ik verwacht niet dat er nog horeca gaat komen, maar dat het verbouwd zal gaan worden tot woningen.”

Leeg sinds 2009

De Kwip sloot in 2009 haar deuren. In 2001 werd het uitgeroepen tot het Dorpscafé van Nederland. In 1979 begon Kees Quispel sr. in café Rust Wat op deze plek in Zevenbergen. In de volksmond heette het café echter al gauw De Kwip, vrij naar de uitbater. In 1991 werd het café officieel omgedoopt tot deze naam. In 1993 nam Kees Quispel jr. het over van zijn vader. Met zijn Anita baatte hij het café tot 2003 uit. Harry Douma nam het over en sloot in 2009 de deuren weer. Sindsdien staat het pand leeg