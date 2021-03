Buurtsuper Moerdijk gered: ‘Blij dat we er nog zitten’

Waterwijk Fijnaart loopt als een tierelier: ‘Dit was een uitgelezen kans’

24 februari FIJNAART - De eerste bewoners zijn neergestreken in de Waterwijk in Fijnaart. ,,We wilden het dorp niet uit, dus dit was een uitgelezen kans voor ons”, zegt Wietse van de Vegte, die afgelopen zaterdag met zijn gezin in de nieuwe woning trok.