Buurtschap Zevenbergschen Hoek onder (hoog)spanning: onteigening dreigt voor bewoners

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Onteigening dreigt voor bewoners van buurtschap De Kattekraam bij Zevenbergschen Hoek nu de 380 kV-lijn pal in hun achtertuin blijkt te komen. Hevig geschrokken zetten ze eensgezind het verzet in gang: ze zijn geenszins van plan te verkassen.

Een buurtschap onder hoogspanning, letterlijk en figuurlijk. Het nieuwe, noordelijke tracé van de 380 kV-lijn waar minister Henk Kamp (Economische Zaken) eerder dit jaar voor koos, dreigt funest uit te pakken voor bewoners van de Ewoudsdam en Landekensdijk nabij Den Hoek.

In brieven van de gemeente en rijksoverheid medio dit jaar werd weliswaar van 'mogelijke onteigening' gesproken, maar ze dachten dat het zo'n vaart niet zou lopen: alle eerdere varianten van de 380Kv-lijn liepen ten noorden van de huidige hoogspanningslijn. Die loopt overigens ook al vlak langs het buurtschap.

Verrassing

Maar vorige week gingen op de informatieavond in Raamsdonksveer alle alarmbellen rinkelen. Bewoner Otto Delen: ,,Tot onze grote verrassing komt de nieuwe lijn ten zuiden van de huidige en dus helemaal kort op onze woningen.''

Daarmee schuift ook het magnetisch veld op. Acht tot tien woningen waaronder twee landbouwbedrijven belanden daarmee acuut in de gevarenzone. Gaat dit door, dan is onteigening het enige dat rest. ,,Dan wordt het hier onbewoonbaar en zijn onze huizen niks meer waard.''

Bewoners zijn geschrokken maar ook strijdvaardig: ze laten het hier niet bij zitten. ,,We vinden het verschrikkelijk, we willen helemaal niet weg. Onacceptabel'', zegt Ceciel Deijkers-Kavelaars, die met haar man Kees een akkerbouwbedrijf aan de Landekensdijk heeft.

,,Waardeloos'', is de 82-jarige Thijs Tabak kort maar krachtig. Hij woont met zijn 91-jarige broer op een boerderij. ,,Mijn opa boerde hier al.''

Bewoonster Els Cornel: ,,Ik woon heel mijn leven al op de Kattekraam. Het gaat alleen maar achteruit. De verbreding van de A16, stankoverlast van het industrieterrein Moerdijk en windschermen die fluiten... En daar komen straks de windmolens en deze hoogspanningsmasten nog eens bij. Het moet een keer ophouden.''

Impact

Bewoners laken de wijze van communiceren. ,,Het stoort ons dat er geen persoonlijk contact is geweest. De impact is immers enorm'', meent Deijkers.

Inmiddels mengt ook de Moerdijkse politiek zich in de kwestie. Fractievoorzitter Hans van Brenkelen van Onafhankelijk Moerdijk (OM) en VVD-raadslid Remco Heus hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Het is voor ons onacceptabel als de lijn over woningen aan de Landekensdijk komt te lopen. De leefbaarheid van de bewoners dient niet te worden aangetast'', aldus Van Brenkelen.

Heus zou het 'pijnlijk' vinden als het van onteigening moet komen en wil onder meer weten of die kan worden voorkomen als de 380 kV-lijn bij Zevenbergschen Hoek ondergronds gaat. Ook Van Brenkelen informeert naar wat er nog mogelijk is.

Minister Kamp staat toe dat 10 kilometer van het traject tussen Borssele en Tilburg onder de grond komt te liggen om knelpunten op te lossen. ,,Kan dat leiden tot het niet hoeven onteigenen? Of is het ook in geval van een ondergronds traject onvermijdelijk? Met andere woorden: heb je ook dan te maken met een magnetisch veld?'', wil Heus weten.

Windmolens

Minister Kamp heeft de Moerdijkse wethouder Jaap Kamp toegezegd dat er een apart onderzoek komt naar de passage van de hoogspanningslijn bij Zevenbergschen Hoek. De druk op de leefbaarheid is namelijk al groot door snelwegen en spoor en de komst van windmolens.

Wethouder Kamp laat in een reactie weten dat de 380KV een project is van het Ministerie van Economische Zaken en Tennet. ,,Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie hierover. We beseffen dat inwoners snel duidelijkheid willen. We zullen bij het ministerie en TenneT dan ook aandringen op een snelle voortgang en zorgvuldige communicatie.''

