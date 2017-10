Buurtschap Kattekraam spuit kritiek op wethouder

ZEVENBERGEN - ,,Wethouder, u heeft de afgelopen tijd zitten slapen!" Ruim vijftig boze en verontruste bewoners uit met name buurtschap Kattekraam in Zevenbergschen Hoek richtten maandagavond, tijdens een informatiebijeenkomst over de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding 380kV, hun pijlen op Jaap Kamp van de gemeente Moerdijk.

Vuurpijlen waren het, die de wethouder in het begin ternauwernood wist te ontwijken. Hij had nog maar een paar zinnen gesproken of hij werd al onderbroken. ,,Wij maken ons zorgen! Er is totaal geen communicatie! Wij lopen gewoon 5.0 achter."

Kwaad

Hun zorgen concentreren zich op het gegeven dat ze niet weten wat voor gevolgen het voor hen heeft als het beoogde tracé, de noordelijke variant, straks door hun achtertuin komt. Een deel van hen ziet in Kamp de verpersoonlijking van het kwaad: de bestuurder die heeft 'toegelaten' dat alsnog voor de noordelijke variant van de 380 kV-lijn is gekozen; een variant die in 2014 nog door de minister van tafel was geveegd.

Verwijt

Het verwijt van laksheid aan zijn adres vond Kamp onterecht. ,,Ik heb wel degelijk tijdig alles uit de kast gehaald. Maar wat moet je als zestien van de achttien gemeenten vóór 'noord' stemmen?" Tegelijkertijd onderstreepte hij meermaals dat de realisatie van de 380 kV-lijn formeel geen zaak is van de gemeente, maar van het ministerie van Economische Zaken en elektriciteitstransporteur Tennet. Vergeefs. Steeds kreeg hij de bal teruggekaatst.

Verlegd

Kamp werd in raad terzijde gestaan door Lex Bezemer (communicatie), Roger Raat (ruimte) en door een delegatie van Tennet. Over de suggestie uit de zaal dat het tracé nog wel verlegd kan worden, was Bezemer duidelijk. ,,De lijn komt er. Het blijft wel belangrijk om als bewoners samen met de gemeente op te trekken teneinde er het beste uit te halen."



Serieus