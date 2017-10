Buurtpreventie zorgt voor daling inbraken, woninginbraken nemen met de helft of meer af

ZEVENBERGEN - Inbrekers opgepakt of verjaagd, autodief op heterdaad betrapt, veel minder inbraken: buurtpreventie in Moerdijk werkt uitstekend.

Sinds de komst van buurtpreventie in bijna de hele gemeente Moerdijk, is het aantal woninginbraken in sommige plaatsen met tweederde afgenomen. In andere plaatsen is het aantal gehalveerd, meldt de gemeente.

Volgens de gemeente zijn er door de alertheid van buurtpreventisten verschillende woninginbrekers opgepakt. Ook is er een autodief op heterdaad betrapt en zijn de eigenaren van verdachte voertuigen gemeld dat ze zijn gespot, waarna ze meteen vertrokken.

Contact

Doordat buurtpreventieleden nauw contact hebben met politie en gemeente, kunnen ook minder dringende zaken makkelijker worden aangepakt en opgelost. Zo is de openbare verlichting beter geworden omdat kapotte lampen sneller worden vervangen. Ook zijn de speelveldjes beter voorzien van prullenbakken en is het aantal vernielingen in de openbare ruimte minder.

Coördinator van de buurtpreventie in Fijnaart, Nicole van Berkel, kan zich vinden in de positieve woorden van de gemeente. Ze plaatst wel een kanttekening: het aantal buurtpreventisten loopt terug. ,,Het is erg lastig om nieuwe aanwas te krijgen. Vrijwilligers krijgen gezondheidsklachten of hebben het te druk met werk, waardoor ze niet meer mee kunnen lopen.''

Zichtbaarheid

Volgens Van Berkel zijn er wat mensen die op eigen initiatief een ronde door hun wijk maken, maar juist de zichtbaarheid van preventisten vindt ze belangrijk. ,,Het gaat om het geel op straat. Als je toch een ronde loopt of fietst, trek dan alsjeblieft een geel hesje aan!'' Zichtbaarheid is volgens haar de beste preventie die er is. ,,We lopen overdag en 's avonds in onze hesjes door het dorp, dat schrikt inbrekers af.''

Van Berkel heeft nauw en goed contact met gemeente en politie. ,,Als we iets verdachts tegenkomen, is er meteen contact met de wijkagent of met 112. Ook met de gemeente staan we op heel goede voet. Het is een 'supersamenwerking'.''

Bijna alle wijken of dorpen in de gemeente Moerdijk beschikken inmiddels over buurtpreventie. Verdeeld over de gemeente zijn er in totaal 23 teams actief, in totaal goed voor 650 buurtpreventisten. In de Alert-apps, WhatsApp-groepen waarbij buurtbewoners en politie elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties, zijn 1. 100 inwoners aangesloten.