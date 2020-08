Buurtbus staat voorlopig stil: ‘Ik ben niet graag van een ander afhankelijk'

Riet Reniers (88) uit Zevenbergschen Hoek is er de dupe van. ,,Ik wil niet afhankelijk zijn en dat ben ik nu wel.'' Ze mist de uitstapjes enorm.



Wekelijks stapte Riet in buurtbus 218, die op en neer pendelt tussen Langeweg, Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Zevenbergen. Voor een bezoekje aan de drogist, of aan de kinderen die in Zevenbergen wonen. Dat 'haar' busje nu niet meer rijdt, omdat het niet coronaproof is, vindt ze verschrikkelijk. ,,Nu moet ik familie vragen of ze me komen ophalen.''