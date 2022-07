Buurtborrel in Krooswijk was een groot succes: ‘Misschien houden we ook wel een wintereditie’

Van tevoren was Van Paassen nog bang dat er niemand zou komen. ,,Ik heb zelfs mijn moeder uitgenodigd, dan wist ik tenminste zeker dat er íemand zou zijn.” Ze woont twee jaar in de wijk. ,,Maar er zijn nog heel veel mensen die ik niet ken. Dus leek het me leuk een buurtborrel te houden.” Samen met buurvrouw Ilse pakte ze het idee op. Eigenlijk stond de borrel al twee weken geleden gepland, maar het weer gooide roet in het eten. Gisteren was het echter een prachtige dag en kon het wel doorgaan.