Buurtbewoners zagen hoe man vuurwerkbom afstak in Zevenbergen: ‘We schrokken ons een ongeluk: een enorme knal en grote vuurbol’

ZEVENBERGEN - Ze had zich iets heel anders voorgesteld van de eerste dag in haar huurwoning in Zevenbergen. Maar rond twee uur ging de bel bij Eva van Moergastel (28). ,,Ik was aan het schoonmaken met mijn moeder. We moesten meteen naar buiten. Stond ik ineens op straat met mijn kat Jim in mijn armen."