Buurtbewoners komen met groenplan voor terrein oude gasfabriek: ‘Klundert een mooie entree geven’

Terrein voormalige gasfabriek Klundert in beeld voor tijdelijke woningbouw of natuur: ‘Er is nog niks zeker’

23 juni KLUNDERT - Het perceel ligt al jaren braak, maar daar komt als het aan de gemeente Moerdijk ligt snel verandering in. Het terrein van de voormalige gasfabriek in Klundert is in beeld voor tijdelijke woningbouw, natuur of een combinatie van beide.