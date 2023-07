Burgerinitiatief leerlingenvervoer Langeweg ‘sympathiek, maar onbetaalbaar’

Vijftig jaar werken bij dezelfde baas? Het bestaat nog: Kees de Rooij tikt een halve eeuw aan bij Albert Heijn

ETTEN DE LEUR - Dat iemand vijftig jaar bij dezelfde baas werkt, is in deze tijd vrijwel uniek. Kees de Rooij deed dat wel en had in de winkel van Albert Heijn Pollemans aan het Burchtplein vrijdag een feestje.