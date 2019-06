Burgemeesters Moerdijk en Halderberge spreken van ‘triest ongeval’ met vliegtuigjes

Klijs heeft ‘geen ernstige signalen’ van bewoners uit het gebied waar het ongeval plaats vond als het gaat om veiligheid, formatievliegen of overlast. ,,Wel waren er eerder signalen over vliegtuigjes die richting A16 en Zevenbergschenhoek capriolen in de lucht maakten. Dat hebben we ook weleens gemeld bij het bevoegd gezag.”



Klijs zegt te begrijpen dat mensen zich zorgen maken. ,,Ik ga in ieder geval met de directie van Breda International Airport praten. Ik ben zeer benieuwd hoe dit ongeluk kon gebeuren en als er noodzaak zou zijn de regels aan te scherpen, wil ik daar ook met mijn collega van Halderberge over spreken. Daarvoor moeten we in eerste instantie de uitkomsten van de onderzoeken van de Onderzoeksraad afwachten.”