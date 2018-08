Burgemeester over Albanezen bij A16 Moerdijk: 'Het mag hier geen Calais worden'

'Nu nog een verkeers­pla­teau bij knijper in de Noordlange­weg in Willemstad'

6:06 WILLEMSTAD - Hans de Jong is het niet eens met de ingrepen van de gemeente om de verkeersveiligheid op de Noordlangeweg in Willemstad te verbeteren. Hij zegt dat een verkeersplateau dat de inwoners beloofd was niet aangelegd is. De gemeente ontkent dat die toezegging gedaan is.