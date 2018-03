Burgemeester Moerdijk: 'Brand is verschrikkelijk voor eigenaar en personeel'

Ondernemer Zevenbergen: 'Ineens staat een halve zeecontainer voor mijn winkel

13:41 ZEVENBERGEN - Ondernemers in Zevenbergen zijn geschrokken van de grote stroomkast die is geplaatst op de Zuidhaven. ,,Zo'n grote pukkel op het haventracé is geen fijn gezicht", zegt Dick Hartmann van de Ondernemersvereniging Zevenbergen. ,,We zoeken samen met de gemeente naar een oplossing."