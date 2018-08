Burgemeester Klijs wil minder politie bij evenementen

Als reden voert hij aan dat de politie gezien haar zware takenpakket en krappe bezetting prioriteiten moet stellen. ,,We moeten de politie zo efficiënt mogelijk inzetten. Het kan niet zo zijn dat er veel capaciteit weglekt naar commerciële evenementen.” Uitzonderingen daargelaten, moeten de organisatoren zelf voor beveiliging zorgen.

Topprioriteit

Klijs, als burgemeester hoofd van de politie in de gemeente Moerdijk, vindt dat de politiezorg nu niet voldoende op orde is. ,,Het herstellen van het vertrouwen in de politie, betere communicatie over de successen die de agenten op de straat iedere dag weer boeken, moet absolute topprioriteit krijgen.”

Het op orde krijgen van de politiezorg is des te lastiger omdat de vraagstukken voor politie steeds complexer worden. ,,Criminelen laten zich steeds beter faciliteren in hun activiteiten. Of het nu gaat om organisatiegraad, witwassen, mondiaal transport of informatietechnologie. De politie moet in staat zijn die ontwikkelingen bij te houden; dat vraagt om investeringen in zaken als ICT, analyse- en recherchecapaciteit.”

Cybercrime

Klijs heeft nog van alles aan te merken op het concept. Zo is hij 'teleurgesteld' dat er weinig aandacht is voor specifiek Moerdijkse criminaliteitsvormen zoals cybercrime in het haven- en industriegebied en verkeersveiligheid op parkeerplaatsen waar Albanese vluchtelingen heimelijk in vrachtwagens klimmen. ,,Er gebeurt weliswaar van alles, er zijn bewegingen, er is vooruitgang, maar het kan allemaal een tandje meer."

Stinkende best

Over de inzet van de politie heeft hij niets dan lof. ,,Iedereen doet zijn stinkende best."

Vergrijzen

Hij maakt zich ook zorgen om de omvang van de sterke arm in de toekomst. ,,Ons politieapparaat is enorm aan het vergrijzen; duizenden mensen gaan binnenkort met pensioen. Onze polieopleidingen leveren maar een paar duizend nieuwe agenten per jaar; dat is veel te weinig om de capaciteit op sterkte te houden.”