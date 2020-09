Burgemeester Klijs wil andere dingen doen: ‘Gelukkig zijn er mensen die het jammer vinden dat ik stop’

ZEVENBERGEN - Burgemeester Jac Klijs (66) werkt nog steeds met veel plezier. Maar nu het is tijd voor ‘andere dingen’. ,,Ik heb mij hier nooit verveeld. Het is een leuke job, in een mooie gemeente.”

Klijs kondigde maandagavond aan dat hij volgend jaar per 1 juni stopt als burgemeester van de gemeente Moerdijk. Hij kreeg al veel, wisselende reacties, stelt hij. ,,Sommige mensen reageerden verrast, sommigen zagen het aankomen, dachten ze. Een enkeling dacht dat ik tot het einde van de periode zou blijven zitten. Dat zou nog bijna drie jaar zijn. Gelukkig zijn er reacties bij van mensen die zeggen dat ze het jammer vinden”, zegt hij lachend.

‘Altijd iets te doen’

Klijs, geboren in Wagenberg, werd in 2011 burgemeester van Moerdijk. Daarvoor was hij burgemeester van Strijen. ,,Ik kreeg hier een meer dan hartelijke ontvangst. Dat was heel bijzonder. Ik kijk met een heel goed gevoel terug op mijn periode hier.” Een van de dingen die hij zo leuk vindt aan Moerdijk, is dat er ‘altijd iets te doen is’.

Zoektocht van zes maanden

Quote Op korte termijn zeggen mensen vast al ‘dat doen we wel als de nieuwe burgemees­ter er is’ Jac Klijs Dat de burgemeester nu al aankondigt dat hij volgend jaar stopt, komt vooral door het feit dat de zoektocht naar een opvolger minstens zes maanden duurt. ,,Je moet verschillende stappen doorlopen”, legt hij uit. Zo wordt er een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad opgesteld, wordt er gesproken met de commissaris van de koning, wordt een profielschets gemaakt. ,,Ik moet eerlijk zeggen, als het niet nodig was geweest, zou ik het nog niet hebben verteld. Want ik heb altijd het idee dat als je zoiets vertelt, je ook al bijna weg bent. Nu ben ik ervan overtuigd dat ze nog wel rekening met me zullen houden, maar het is toch anders. Op korte termijn zeggen mensen vast al ‘dat doen we wel als de nieuwe burgemeester er is’.”

Ook weegt het mee dat de verkiezingen in 2022 zijn. Klijs: ,,Het is niet chique om je opvolger daarmee op te zadelen. Het is fijn als die de huidige raad en het college kan leren kennen. En dan daarna de nieuwe. Je moet dus of ruim voor of ruim na de verkiezingen stoppen. Vanuit praktisch oogpunt, het is in juni zomer, heb ik gekozen voor ervoor.”

Geen verhuisplannen

Plannen om te verhuizen, die heeft de burgemeester voorlopig nog niet. Zijn vriendin woont namelijk in Haarlem, maar hij woont in Zevenbergschen Hoek. ,,Haarlem is heel mooi, hoor. Het is prachtig om daar te zijn. Maar ik woon liever op het platteland. Ik fiets graag in de polder, heb belangstelling voor land- en tuinbouw. Het wonen is mij hier ook altijd uitstekend bevallen.”

