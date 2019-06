Burgemeester Klijs van Moerdijk pleit voor komst ‘wethouder lifestyle’

,,Mensen bewegen te weinig, ze zijn te zwaar. Een wethouder lifestyle zou ervoor moeten zorgen dat ze gezonder gaan leven.” Hij beseft dat hij zoiets nieuws niet snel voor elkaar krijgt. ,,Maar er bestaan toch ook wethouders van geluk?”

Nieuw gezondheidsonderzoek

Klijs opperde de suggestie naar aanleiding van de aankondiging van een nieuw gezondheidsonderzoek in de gemeente Moerdijk. Dat wordt uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met GGD, op basis van - geanonimiseerde - huisartsengegevens. De gemeente trekt hier bijna een ton voor uit.

Quote We weten allemaal dat de luchtkwali­teit in Brabant niet de beste is van de wereld Jac Klijs, Burgemeester gemeente Moerdijk

,,We weten allemaal dat de luchtkwaliteit in Brabant niet de beste is van de wereld", legt hij uit. ,,Dat heeft met de omgeving te maken, met name het Ruhrgebied, de Vlaamse Ruit (Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven, AV) en misschien ook wel de Rotterdamse haven.”

Bezorgdheid bij bewoners

In 2016 is ook onderzoek gedaan naar de gezondheid van de bewoners van de gemeente Moerdijk. Daar is mee begonnen toen naar voren kwam dat er na het incident bij Shell nogal wat bezorgdheid bij bewoners was.

,,We hebben toen besloten om periodiek onderzoek te doen met als kernvraag of er een oorzakelijk verband is tussen de aanwezigheid van industrieterrein Moerdijk en de gezondheid.

Uitkomst onderzoek geruststellend