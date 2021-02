Bult van Pars laat voormalig volkshuisvester niet los: ‘Triest dat ons mooie plan nooit van de grond is gekomen’

Deze krant schreef er onlangs over. De Jong kon het niet laten om even te laten weten dat het allemaal al geregeld had kunnen zijn. ,,Ik heb destijds veel energie in de Bult van Pars gestoken. Want de uitdaging was groot. We wisten dat de grond vervuild was. En het was een van de eerste projecten waarbij we koop en huur combineerden. Voorheen mochten we alleen maar huur doen.”