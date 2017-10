Bult van Pars in Klundert verdwijnt in 2018

De Moerdijkse gemeenteraad neemt in december een besluit over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om voor het saneren en opruimen van het terrein aan de Oliemolenstraat een half miljoen euro uit te trekken. ,,We willen doorpakken'', zegt wethouder Thomas Zwiers. ,,We krijgen er een terrein van 4.500 vierkante meter voor terug dat we kunnen herontwikkelen.''