Bult van Pars in Klundert: graafwerk in najaar

,,Het gaat om het saneren van vervuilde grond waar we allerlei wettelijke procedures voor moeten doorlopen en waar we bijvoorbeeld ook rekening moeten houden met bezwarentermijnen'', zegt wethouder Thomas Zwiers, die deze week omwonden van het terrein aan de Oliemolenstraat informeerde over de stand zaken.

Het streven is om in september, oktober met de sanering te beginnen. Volgens Zwiers is dit altijd de planning geweest. De berg grond is vervuild met onder meer olie en asbest. ,,In juni presenteren we een plan van aanpak waarin staat hoe we het werk precies gaan doen en hoe we bijvoorbeeld de grond gaan afvoeren''

Maaiveld

De Bult van Pars is veel inwoners van Klundert al jarenlang een doorn in het oog en de Moerdijkse raadsleden vinden de aanblik al net zo lelijk. De gemeenteraad maakte daarom in december een half miljoen euro vrij om de Bult van Pars tot op het maaiveld af te graven en de bodemverontreiniging op te ruimen.

Volgens Zwiers moet het werk voor het einde van het jaar klaar zijn. Dan moet ook duidelijk zijn wat er met het terrein gaat gebeuren. De gemeente hoopt de komende maanden een ontwikkelaar te vinden.

In het verleden zijn woningbouw, een supermarkt en een parkeerterrein als mogelijkheden genoemd. Zwiers acht de bouw van woningen het meest waarschijnlijk. Een supermarkt kan, maar strookt eigenlijk niet met het beleid van de gemeente om het winkelgebied compact te houden. Eigenaar Henk Strootman van de AH in Klundert liet eerder al weten dat hij zijn winkel het liefst op de huidige locatie uitbreidt.

In de Bult van Pars zijn restanten van zeventiende-eeuwse vestingwerken teruggevonden. Bij de herontwikkeling wordt daar rekening mee gehouden. ,,We gaan hier over praten met de heemkundekring’’, aldus Zwiers.

Voorzitter Kees Hendrikx van heemkundekring Die Overdraghe is er blij mee dat er rekening wordt gehouden met het verleden. Zwiers noemde eerder de Kasteeltuin in Zevenbergen als voorbeeld. Op dit nieuwe parkeerterrein staat onder meer een poort als verwijzing naar kasteel van Zevenbergen dat er vroeger stond. Hendrikx vindt dit niet zo geslaagd. ,,Je moet wel erg veel fantasie hebben om daar historie in te zien.''

Hij voelt meer voor een soort herinneringsplek. ,,Iets dat symbool staat voor de vergankelijkheid. Maar dat is mijn persoonlijke idee.''