Bult van Pars in Klundert dit jaar nog met grond gelijkgemaakt

In de tweede week van december starten de graafwerkzaamheden en wordt het aanwezige asbest verwijderd. Als die klus is geklaard, begint de sanering van de met olie verontreinigde grond.

Deskundigen

Het werk wordt verricht door een aannemer uit Tilburg. Behalve een aannemer heeft de gemeente ook milieukundige- en archeologische begeleiding ingeschakeld. "Asbest en olie moeten altijd onder begeleiding worden weggehaald", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Dat is een standaard voorwaarde voor sanering." De archeologische begeleiding is ingeschakeld omdat er eerder is gebleken dat er zich aantoonbare resten van hoge, archeologische waarde in de bult aan de Oliemolenstraat bevinden. Volgens eerdere berichtgeving gaat het om restanten van zeventiende-eeuwse vestingwerken. "Ook dan is het een vereiste om een deskundige in te huren."