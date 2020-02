‘Bult’ in Klundert krijgt snel een nieuwe naam

KLUNDERT - Opgeruimd staat netjes: de sanering van de Bult van Pars in Klundert is afgerond. Er ligt aan de Oliemolenstraat een flinke lap grond voor woningbouw klaar. ,,Naar verwachting start eind 2021 het echte bouwen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk.

Inwoners ergerden zich jaren groen en geel aan het vervallen terrein. Maar de bult is afgraven en opgeruimd. Dat had letterlijk en figuurlijk heel wat voeten in de aarde, want het werk werd in september vorig jaar stopgezet vanwege de aanwezigheid van grond met een te hoge PFAS-waarde. In december kwam de klus weer op gang.

Vrij van puin

Het gat dat door het afgraven was ontstaan, is aangevuld met grond die eerder naar de Vlietweg is gebracht en daar door middel van zeven vrij is gemaakt van puin. Het gaat om grond die geschikt is voor woningbouw. Op verzoek van omwonenden zijn verder de parkeerplaatsen aan de Oliemolenstraat verbreed.

Quote We willen iets moois laten ontstaan voor toekomsti­ge generaties Danny Dingemans, wethouder Moerdijk De gemeente zet binnenkort de procedure in gang om de bestemming te wijzigen naar wonen. Als dat plan er definitief ligt, is het de bedoeling om het terrein via een ontwerpprijsvraag aan een ontwikkelaar verkopen. Wat voor woningen er komen. is dus onder meer daarvan afhankelijk. Maar wethouder Danny Dingemans zet hoog in. ,,We willen iets moois laten ontstaan voor toekomstige generaties.”