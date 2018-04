Buitendiep in Willemstad duikt vol vertrouwen het nieuwe zwemseizoen in

Dat zegt Gijs Piscaer van Ons Bad. Die stichting nam de exploitatie van het zwembad in 2016 over toen de gemeente duidelijk had gemaakt de boel te willen sluiten vanwege de hoge kosten. ,,De deal kwam rond in april 2016, daarna moesten we heel snel open voor ons eerste seizoen", herinnert Piscaer zich.

Wifi

De aanloop naar het tweede seizoen stond in Willemstad in het teken van een frisse nieuwe start. En dat bleek ook wel want er werd heel wat vertimmerd op het terrein aan de Grintweg. Er kwam gratis wifi, er werden picknicktafels geplaatst, groen moest het veld ruimen voor meer ligruimte, er werd een beachvolleybalveld aangelegd en er kwamen beveiligingscamera's te hangen.

De stichting Ons Bad werkt met tachtig vrijwilligers. Daarnaast zorgt Optisport met beroepskrachten voor de orde en de veiligheid op het terrein. Piscaer zegt dat de stichting er met die opzet goed in slaagt om financieel op de been te blijven.

Reserve

,,We komen uit zoals in ons businessplan staat omschreven. Wij hebben een reserve waarmee wij het kunnen opvangen als we bijvoorbeeld iets groots moeten vervangen." Piscaer was als hoofd van de technische dienst blij toen bleek dat alles bij het bad ondanks de vorst van afgelopen winter nog naar behoren werkte.

Het nieuwe seizoen begint op 1 mei. In Willemstad proberen ze een beetje mee te bewegen met de waarden op de thermometer. ,,Dus bij mooi weer langer open en korter als het slechter is." De voorverkoop van abonnementen is op woensdag 18 en 25 april van 13.00 tot 19.00 uur bij het zwembad.

Verbondenheid

Buiten de inkomsten die de zwemmers opleveren krijgt Ons Bad ook geld van de gemeente. Daarnaast zijn er bijdragen van bedrijven en particulieren. ,,Niet alleen sponsoring maar ook in natura. En dat is fijn want het geeft aan dat er een verbondenheid is tussen Willemstadters en het zwembad. Dat is ook de reden dat onze stichting er ingestapt is toen het bad dreigde te sluiten.''