Buiten zwemmen in Zevenbergen straks verleden tijd? ‘Gewoon shit’

Vierde windmolen Groenedijk Et­ten-Leur: toch nog maar even in overleg met de buurt

11 maart ETTEN-LEUR - Het voorstel voor plaatsing van een vierde windmolen aan de Groenedijk tussen Etten-Leur en Zevenbergen is voor even van de agenda gehaald. Het debat in de gemeenteraad wordt verplaatst van 22 maart naar 12 april.