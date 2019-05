Bruidsfoto Awards vallen in Noordhoek en Klundert: ‘Hé jongens, hier ben ik!’

Recensie Exotische sferen en mooie vormgeving bij musical Jungle Book van de Snipperben­de

27 mei ZEVENBERGEN - De musical ‘Jungle Book’ is aantrekkelijk om door kinderen te laten spelen. Het merendeel van de personages zijn dieren die leven in het oerwoud van India. En natuurlijk zijn deze dieren net mensen in hun gedragingen. Hoofdfiguur in dit verhaal is echter een mensenkind dat opgroeit in een dierenwereld, waar niet elk dier hem gunstig gezind is.