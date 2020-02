Bruggen over Bottekreek op ludieke wijze geopend

Veelvuldig gebruik van gemaakt

Sita Vreugdenhil is blij dat ze weer over de bruggen kan. ,,Vooral als het erg druk is met parkeren in de Voorstraat is het gemakkelijk om je auto in de Molenstraat weg te zetten. Dan kun je snel over een van de bruggen naar de overkant om boodschappen te gaan doen.” Ed de Roos van De Roos Schoenen in de Molenstraat heeft goed gemerkt dat de bruggen dicht waren. ,,Mensen parkeren hun auto in de Voorstraat en willen dan oversteken,” zegt De Roos, ,,Maar zien dat de bruggen dicht zijn. Ze lopen niet om, maar gaan weer weg. Dat hebben we heel goed gemerkt in de winkel.” Liesbeth Jongmans van De Poort Trend in de Voorstraat vindt het onbegrijpelijk dat het zo lang heeft moeten duren voordat ze de bruggen gingen repareren.