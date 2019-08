Brommen over verkoopcijfers op Ibiza Market Willemstad: 'Gezellig, maar ik verkoop weinig’

,,Ik ga veel van dit soort markten af", vertelt Eva de Jong enthousiast. Ze is voor de gelegenheid helemaal in Ibizastijl gekleed. Aan haar witte jurk hangen felgekleurde franjes en ze heeft een zomerhoed op. ,,Een paar jaar geleden ging ik op vakantie naar Ibiza, toen werd ik verliefd op het eiland. In mijn huis vind je veel spullen in die stijl, met vrolijke kleuren en schelpjes en zo. In de zomer draag ik ook graag losse, vrolijk gekleurde jurken", vertelt ze. Ze is een doorgewinterde Ibizamarktbezoekster dus. ,,Ik was nog nooit hier in Willemstad geweest, maar ik vind het gezellig hier. Het is redelijk groot en ik zie best veel bekende kramen. Ik heb een houten bordje voor in mijn keuken en een leren tasje gekocht. Het zonnetje schijnt en de muziek zorgt ervoor dat ik me bijna echt op Ibiza waan."