Britse vakantiefilmpjes als city-marketing voor Moerdijk?

videoWILLEMSTAD - Als je toeristen wil verleiden om jouw stad of dorp te bezoeken, hoef je helemaal niet met dure reclamebureaus in zee te gaan. Laat twee vreemden een rondje rijden en filmen wat hun opvalt. Dan scoor je pas echt online.

Dat is in het kort de boodschap van Bob Buckley en Will Philpin uit Manchester in Engeland. Ze hebben hun aanpak aan wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk gepresenteerd. Het verfrissende concept sprak hem aan en de vervolgafspraak is gemaakt. Het zou voor de twee Britten kunnen leiden tot het eerste contract met een Nederlandse gemeente.

Volledig scherm Aan tafel bij het Wapen van Willemstad. Vlnr Bob Buckley, Will Philpin, Janneke Driesprong uit Willemstad en wethouder Thomas Zwiers. Op de rug gezien Pauline Joosten van Moerdijk Lokaal. © Henk den Ridder

Buckley en Philpin hebben een pagina op Facebook, getiteld The Dutch Way of Life. De twee hebben in Duitsland gewoond en gewerkt en kwamen enkele jaren geleden naar Nederland. Enschede om precies te zijn. ,,Ik heb een company die mkb-bedrijven coacht, die in de problemen zitten en ik heb een taleninstituut", vertelt Bob Buckley. De eerste video die ze maakten was in Eindhoven. ,,Gewoon met een camera op een e-bike. We fietsten twee dagen door Eindhoven en haalden 20.000 views op Facebook", zegt Bob Buckley.

Muntje

Volledig scherm Gewoon gefilmd met een camera op het dashboard: het stadhuis van Klundert. Bob Buckley noemt het een van de mooiste gebouwen die hij heeft gezien. © Bob Buckley Ze merkten de belangstelling in Engeland en ver daarbuiten voor hun video's en gingen er meer maken. Buckley: ,,Ik zag dat er een publiek voor was. Toen ik ontdekte hoe vaak de video van Eindhoven werd bekeken, viel het muntje. Vanaf dat moment werd het uitbouwen van hun community op Facebook het belangrijkste voor ons.” Hij en Philpin ontdekten dat ze een enorm bereik hadden met The Dutch Way of Life.

Hadden ze toen ook al een idee over hoe ze met hun concept geld zouden kunnen gaan verdienen? ,,Nee, daar hadden we geen idee van. En dat hebben we eigenlijk nog steeds niet. Het is nog steeds een passion-project. Maar het werkt! Het was een hobby maar het begint nu een social media start-up te worden.” Omdat Buckley en Philpin hun dagelijkse werk hebben behouden kunnen ze zich de tripjes veroorloven.

Dashboard

Hun community bestaat nu uit bijna 7.000 ‘leden'. Maar het bereik van hun video’s is groter. Zo is het filmpje van hun rondrit door Klundert sinds 29 november al 13.000 keer bekeken. Verwacht daarbij geen professioneel in elkaar gestoken reclamefilm. Geen spetterende beelden, geen bijzondere camerastandpunten, geen flitsend commentaar, geen hoogstaande bewerkingen. Gewoon een filmpje vanaf het dashboard van de auto, zoals u en ik dat zouden maken op vakantie.

Volledig scherm De haven van Willemstad spreekt buitenlandse toeristen altijd aan. © Dennis Nuiten

Het leuke is dat de mannen zich graag laten verrassen. In Willemstad bijvoorbeeld. Ze filmen het oude raadhuis en de parade en hebben geen idee wat voor gebouw het is. Maar verbazen zich over de Nederlandse architectuur. In Zevenbergen rijden ze langs theater De Schuur. En vinden een schuur wel een heel leuke plek voor ‘een heel oud theatertje’. De video over Klundert is al 170 keer gedeeld op Facebook. ,,Het enige dat wij kunnen tonen zijn onze video's en ons bereik", verklaart Buckley.

Riviercruises

In Willemstad werd Pauline Joosten op het bestaan van The Dutch Way of Life gewezen. Ze zag de beelden van Willemstad en hoorde Buckley zeggen dat hij Willemstad een van de mooiste plaatsen vindt waar hij ooit geweest is. Als gemeenteraadslid voor Moerdijk Lokaal zit Joosten ‘dicht bij het vuur’ en zaterdag zat ze al met de twee Britten en met wethouder Thomas Zwiers (VVD, Toerisme) in het Wapen van Willemstad. Zwiers vertelde dat Willemstad jaarlijks door 500.000 toeristen wordt bezocht. ,,Veel gasten komen van de riviercruises en ze komen naar Willemstad voor de restaurants en de historische omgeving", legde de wethouder uit.

Volledig scherm Theater De Schuur in Zevenbergen. ,,A lovely theater. Gorgeous! That's an old theater man.’ © Henk den Ridder

Hij is wel gecharmeerd van de werkwijze van Buckley en Philpin. Maar zegt dat ie elke twee weken wel tegen een leuke manier van city-marketing aanloopt. ,,Wat mij betreft was het een interessant gesprek en de social media zijn natuurlijk een krachtig instrument om je gemeente te promoten. We kennen allemaal de voorbeelden van bekende vloggers", aldus Zwiers.

Notenkrakers

Tot nu toe zet de gemeente Moerdijk de 40.000 euro die beschikbaar is voor city-marketing in bij grote evenementen, zoals de Profronde van Zevenbergen en het Notenkrakers Zomer Carnaval. Hij wil in ieder geval in gesprek met de twee. ,,We kunnen ze in contact brengen met de heemkundekringen. We kunnen ze op andere leuke plekjes in de gemeente wijzen. Enzovoort.”