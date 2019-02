Bridgers halen 3.500 euro op voor Roparun tijdens bridgedrive in Willemstad

WILLEMSTAD - De twintigste versie van de Bridge Vestingdrive Willemstad, zaterdag gehouden in het Arsenaal in Willemstad, is gewonnen door het bridgekoppel Paul van der Pas en Maarten van der Pas. Voorzitter Ank de Bruijn van Bridge Club Willemstad reikte niet alleen aan de winnaars een prijs uit, maar zij mocht ook een cheque van 3.500 euro overhandigen aan het goede doel dat altijd aan de Bridge Vestingdrive Willemstad is gekoppeld.

Dit jaar was gekozen voor het Roparunteam ‘Team Willemstad In Touch’. De cheque werd ontvangen door Boudewijn Baan van het Willemstadse team.

Het was op deze druilerige zaterdag goed toeven in het historische Arsenaal in Willemstad. Dat vonden ook de 108 bridgeparen die uit heel Nederland naar Willemstad waren gekomen om een dag bezig te zijn met hun hobby. Maar niet alleen uit Nederland kwamen de bridgers. Ook Belgische bridgers weten dat het goed toeven is in het Arsenaal. En dat had tot gevolg dat het bomvol was.

Vragen

,,Er kunnen niet meer bridgers in," zegt Carel Frerichs die samen met Theo Groenewoudt verantwoordelijk is voor de wedstrijdleiding. ,,Ze zitten nu al boven op elkaar, maar het kan niet anders." Regelmatig gaat er een hand omhoog, omdat een van de bridgers iets te vragen heeft of uitleg wil van Frerichs. ,,Het zijn geen grote vragen," vertelt Frerichs. ,,Meestal komen de mensen er zelf wel uit of willen ze een toelichting van mijn kant."

Net als alle voorgaande jaren werden de te spelen bridgespellen elektronisch doorgegeven aan de computer. Iets wat door de organisatie en de bridgers erg op prijs wordt gesteld, omdat iedereen meteen weet wat er gespeeld is en wat de uitslag is.

Quote Er kunnen niet meer bridgers in. Ze zitten nu al boven op elkaar, maar het kan niet anders. Carel Frerichs, wedstrijdleiding

Bediening

Het goede doel van dit jaar, Team Willemstad in Touch, zorgde de hele dag door voor de bediening bij de lunch en voor drankjes en hapjes tussendoor, als tegenprestatie voor het bedrag dat ze aan het eind van de dag zullen krijgen. ,,Het is de eerste keer dat we als team Willemstad meelopen met de Roparun," vertelt Corrie Vissers, een van de lopers. ,,We moeten 2.500 euro inleggen om mee te kunnen doen aan de Roparun en dan komt het geldbedrag voor de verzorging, catering en het busje, dat met ons meerijdt, er nog bij."

Het Willemstadse team is trots dat zij dit jaar voor het eerst echt mee gaan lopen. ,,We hadden al wel een Roparun team," zegt Vissers, ,,maar dat is dit jaar voor de derde keer verantwoordelijk voor de doorloop door Willemstad. Dan is echt meedoen toch wel iets anders."