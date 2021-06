Brede steun voor forse investering in jongerenwerk Moerdijk: ‘Extra geld is hard nodig’

ZEVENBERGEN/WILLEMSTAD - Het jongerenwerk in de gemeente Moerdijk kan rekenen op flink meer geld. Voor dit jaar gaat het om dik een ton, maar ook volgend jaar komen er meer middelen vrij, zegt wethouder Eef Schoneveld. Onder meer door de coronacrisis is de druk fors toegenomen. ,,We hebben dit heel hard nodig”, reageert jongerenwerker Dirk Leijten.

De Moerdijkse politiek omarmt het voorstel van de PvdA en het CDA om in 2022 het aantal uur voor het jongerenwerk uit te breiden. Verder willen deze twee fracties onderzoeken of er naast de Tune in Zevenbergen ook een jongerencentrum in Willemstad moet komen. Ze brengen dit in bij de kadernota, een stuk waarin de gemeenteraad vooruitblikt naar het komende begrotingsjaar en aangeeft wat er extra moet gebeuren.

Sportactiviteiten

Wethouder Schoneveld onderkent het probleem en zegt dat er sowieso meer middelen voor het jongerenwerk vrijkomen. Voor dit jaar gaat het om 110.00 euro, onder meer voor begeleiding, preventie op scholen en sportactiviteiten. Dat is eerder deze week besloten door het college van burgemeester en wethouders.

,,Het is hard nodig”, zegt de Moerdijkse jongerenwerker Dirk Leijten. Drie jongerenwerkers vullen 2,4 fte in. ,,Sinds 2017 is ons werk verdubbeld. Dat is niet vol te houden en daardoor moeten we noodgedwongen zaken laten liggen.”

Quote Bekijk het breder. Het jongeren­werk moet een plek hebben in alle kernen Pauline Joosten, Moerdijk Lokaal Door corona is de werkdruk fors toegenomen. Meer jongeren raakten in de knel, bijvoorbeeld doordat ze lange tijd niet naar school konden of niet bij hun sportclub terecht konden. ,,Maar we willen bijvoorbeeld graag ook meer middelen om problemen vroegtijdig te signaleren. Dan heb je het over kinderen van 8, 9 en 10 jaar.”

Tijdelijk ruimte in Gebouw Irene?

Het college schaart zich ook achter het voorstel van CDA en PvdA om te onderzoeken of jongeren in Willemstad een ruimte moeten krijgen. Want de afstand naar de Tune in Zevenbergen is groot. Dat zou tijdelijk in Gebouw Irene kunnen, met later eventueel een vaste plek in de nog te bouwen brede school.

Andere fracties steunen dit onderzoek eveneens, maar benadrukken dat andere plaatsen in de gemeente Moerdijk ook in beeld moeten blijven. Dat zeiden ze deze week bij de behandeling van de kadernota in een speciale raadscommissie. ,,Bekijk het breder”, aldus Pauline Joosten van Moerdijk Lokaal. ,,Het jongerenwerk moet een plek hebben in alle kernen.”

Soos

Hans van Brenkelen (Onafhankelijk Moerdijk): ,,Wij denken bijvoorbeeld aan soos-achtige avonden, eens per week in een gemeenschapshuis.”

Het jongerenwerk is al bezig met een plek voor de jeugd in Willemstad. Jongeren voelen niks voor Gebouw Irene, zegt Leijten. Hij ziet meer in een ontmoetingsplek in een van de bunkers. ,,Een eigen ruimte waar ze kunnen chillen zou mooi zijn.”