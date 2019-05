Bredase schipper drugsboot was vertrouwd gezicht in haventje Moerdijk

Om 21.08 uur, zo is ook terug te zien op marinetraffic.com, neemt de schipper via de marifoon contact op met de havenmeester. Het is routinewerk. De Arsianco lag al zo vaak in het werk- en visserijhaventje, ingeklemd tussen industriehaven Moerdijk en de Moerdijkbrug. De mensen weten er niet beter dan dat Cor B. (65) uit Breda de eigenaar is. Hij is een vertrouwd gezicht.