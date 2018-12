Bredanaar Jaap Korteweg met De Vegetarische Slager ingelijfd door Unilever en wordt The Vegetarian Butcher

updateBREDA - Unilever neem De Vegetarische Slager over, het bedrijf van Jaap Korteweg dat in Breda produceert. ,,Mijn droom komt uit”, zegt de man die nu wereldwijd kan gaan als The Vegetarian Butcher.

Bij het bedrijf werken 90 mensen. Die komen allemaal in dienst van Unilever. Etten-Leurenaar Korteweg - voormalig landbouwer in Langeweg - is niet langer grootaandeelhouder, maar blijft als ‘het gezicht’ en als adviseur verbonden aan De Vegetarische Slager. Dat heeft een hoofdkantoor in Utrecht, een winkel en restaurant in Den Haag en de fabriek in Breda.

Groei

Korteweg (55) verwacht een enorme groeispurt door de overname. ,,Unilever maakt met kennis, middelen en geld mogelijk dat we de wereld over gaan en dat we versneld kunnen werken aan nieuwe vleesvervangende producten. Mijn missie krijgt een enorme impuls. Hier heb ik van gedroomd sinds onze start tien jaar geleden.”

Met de overname wil het Nederlandse Unilever zijn positie in levensmiddelen voor vegetariërs versterken. Hoeveel geld ermee gemoeid is, willen zowel Unilever als Korteweg niet zeggen. De Vegetarische Slager maakte in 2017 een omzet van 12 miljoen euro, maar het bedrijf is in korte tijd snel gegroeid; het personeelsbestand verdubbelde in het afgelopen jaar.

De vakbonden reageren positief op het overname-nieuws. Jeroen Warnaar van CNV Vakmensen. ,,Een mooi, duurzaam bedrijf krijgt hiermee de kans om verder de markt te veroveren.”

Imago

Het imago van Korteweg en zijn plantaardige vlees speelt voor Unilever een belangrijke rol. De gesprekken en verkenningen liepen al sinds het voorjaar. Samenwerking is er bijvoorbeeld al met Unox dat nu ook vegetarische gehaktballetjes in tomatensaus heeft. Korteweg: ,,We zijn vaak benaderd, door meerdere concerns. Van de tien grootste bedrijven toch zeker vijf. Maar voor mij was Unilever van meet af aan nummer één.”

Geld

,,Wat wil je meer? Een Nederlands bedrijf, internationaal, tal van merken, een enorme research-afdeling in Wageningen... Bovendien is Unilever een voorloper op duurzaam gebied. Kijk naar Ben & Jerries. En ze hebben de laatste vier jaar wel veertig bedrijven overgenomen met een duurzame filosie. Dat én het bedrag dat ze voor ons over hadden, hebben mij overtuigd van de goede keuze.”