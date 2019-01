Bravoflex in Moerdijk nu al ‘succesje’

ZEVENBERGEN - Hoewel het nieuwe openbaarvervoersysteem Bravoflex nog maar drie weken als pilot in de lucht is in de gemeente Moerdijk en er ook nog de nodige kinderziektes aan kleven, lijkt het nu al een succesje te zijn.

Volledig scherm Het bestellen van een rit gaat reuze handig. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer Sinds 9 december 2018 is er ongeveer 110 keer gebruik van gemaakt. ,,Dat zijn dus twee à drie ritten per dag. Dat is zelfs meer dan waar wij in dit prille beginstadium op hadden gerekend”, zegt Ton Peperkamp van de organisatie Transdev/PZN die de vervoersdienst in samenwerking met Arriva op touw heeft gezet.

Op afroep

Bravoflex is een flexibele vervoerservice op afroep waarmee reizigers in de avonduren en weekenden tussen bushaltes, treinstations en/of OV-knooppunten in en om de gemeente Moerdijk reizen. Welke dat zijn, bepaalt de klant zelf. Voor een vast tarief van 3,50 euro kan een rit telefonisch of via een app geboekt worden. In Roosendaal is vrijwel tegelijkertijd een andere flexibele vervoersdienst van start gegaan.

Reisalternatief

Hierdoor ontstaat een reisalternatief voor de momenten dat de reguliere bussen niet rijden. Bravoflex is een gezamenlijk initiatief van provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, Arriva in samenwerking met Deeltaxi West-Brabant en Personen- en Zorgvervoer Nederland (PZN).

Taxi Goverde

De uitvoering van de dienst is in de gemeente Moerdijk in handen van taxibedrijf Goverde in Zevenbergen. ,,Wij zijn er blij mee", zegt directeur Jan Goverde. ,,Dit is voor ons een welkome aanvulling, een opvulling van de loze momenten en een stukje werkgelegenheid erbij.”

Kinderziektes

De app werkt nog niet vlekkeloos, weet hij. ,,De koppelingen zijn nog niet wat ze moeten zijn, bijvoorbeeld. Maar dat zijn kinderziektes; er wordt hard aan gewerkt om die te verhelpen.” Dat wordt beaamd door Peperkamp. ,,Eind januari moet er al veel verholpen zijn. In februari gaan we voor het eerst evalueren.”

Blijvertje

Goverde hoopt en verwacht dat Bravoflex een blijvertje is. ,,We weten niet wat het gaat worden in de toekomst, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik denk dat het de pilot zal overtreffen.”

Experiment

De pilot krijgt twee jaar de tijd. Wethouder Thomas Zwiers, die het initiatief voor de pilot heeft genomen, houdt een slag om de arm. ,,Het blijft een experiment, waar we de goede dingen uit kunnen halen. Ik denk dat het op den duur een fase is: over een jaar of tien, twintig bestellen we allemaal met één druk op de knop een onbemand voertuig.”

